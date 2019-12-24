إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70%

2019/12/24 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، أن حوالي 70٪ من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر

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