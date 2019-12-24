شاهد.. نجاة زوج فنانة شهيرة من الموت المحقق

2019/12/24 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض زوج الفنانة الكويتية الشهيرة إلهام الفضال، لحادث سير مروع كاد أن يفقد حياته بسببه، لكنه أصيب بإصابات في اماكن مختلفة بالجسم.وظهرت الفنانة الكويتية، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “إنستجرام”، وهي تجلس في السيارة حيث أشارت إلى أنه أصيب ببعض الجروح التي احتاجت إلى تقطيب في الوجه.[…]

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