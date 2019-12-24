احتجاز موظفي محطة كهرباء الخيرات جنوبي كربلاء  للمرة الثالثة

2019/12/24 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/..ذكرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، مساء الثلاثاء، إن عشرات المتظاهرين اقدموا على احتجاز موظفي محطة كهرباء الخيرات جنوبي المحافظة للمرة الثالثة ، كما تم اغلاق المحطة الكهربائية .وقال مصدر امني لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تدخلت لاخراج الموظفين وفتح الطريق بعد احتجازهم للمرة […]

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