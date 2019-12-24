2019/12/24 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش المظاهرات الشبابية التي انطلقت في مدينة الشطرة الباسلة في الأيام الأخيرة اعطت لثورة الشباب الساعية الى التغيير والإصلاح الجذري مقومات ثورية جديدة من خلال الشعارات التي تبنتها الجماهير والتي كانت لها دلات لا يمكن تجاهلها.لقد تنادى المتظاهرون الشباب وبكل جرأة ، قد تحدث لأول مرة ، بطرح مواضيع تدل على الكثير من الوعي الفكري الثوري المقترن بعمق سياسي ، وقد تجلى ذلك من خلال:اولاً:مواضيع الشعارات ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - شعارات تعبر عن وعي ثوري وعمق سياسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صادق إطيمش - شعارات تعبر عن وعي ثوري وعمق سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).