2019/12/24 | 21:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية نائب رئيس المجلس الدكتور بشير خليل الحداد أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء في القاعة الكبرى حفل تكريم لكوكبة من موظفي المجلس الذين أحيلوا على التقاعد، بحضور السيد الأمين العام السيد سيروان عبدالله سيريني والسادة المستشارين والمدراء العامين وبمشاركة جمع من موظفي وملاكات المجلس.الحـــداد وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة ثمن عالياً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يرعى حـفل تكريم المتقاعدين من موظفي المجلس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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