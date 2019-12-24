2019/12/24 | 21:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، تشغيل الوحدة الاولى في محطة الناصرية الغازية المركبة بمحافظة ذي قار.وقال الخطيب خلال افتتاحه الوحدة “ان المحطة الغازية المركبة في الناصرية ستكون بقدرة 500 ميغا وستدخل الخدمة الصيف القادم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء: 500 ميكاواط ستدخل الخدمة الصيف المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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