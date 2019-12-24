الكردستاني يكشف اسباب انسحابه من جلسة التصويت على قانون الانتخابات

2019/12/24 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اسباب انسحاب الكتل الكردية من جلسة التصويت على المادتين الخلافيتين في قانون الانتخابات.

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