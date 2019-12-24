فرنسا: خسائر السكك تقدر ب400 مليون يورو نتيجة الاضراب

2019/12/24 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس السكك الحديدية الفرنسية جان بيير فاراندو ان خسائر الشركة تقدر بنحو 400 مليون يورو بسبب الإضراب الحالي "وهذا مبلغ كبير بالفعل".

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