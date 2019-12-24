ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في 2019

2019/12/24 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي، من إنهاء عام 2019 كأفضل هداف في أوروبا، متفوقاً على نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي.

وتصدر النجم البولندي قائمة أفضل الهدافين في أوروبا لعام 2019 برصيد 54 هدفاً، متفوقاً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أنهى العام برصيد 50 هدفاً.

بينما حل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ثالثاً برصيد 44 هدفاً مع النادي الباريسي ومنتخب فرنسا، ثم يأتي رابعاً نجم مانشستر ستي رحيم ستيرلينغ برصيد 41 هدفاً.

أما في المركز الخامس فقد جاء نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 39 هدفاً سجلها مع السيدة العجوز ومنتخب بلاده.

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