الاتحاد الوطني الكردستاني تعلن رفضها قانون الانتخابات وتوضح الاسباب

2019/12/24 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، عن موقفها الرافض لقانون الإنتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.وقالت رئيسة الكتلة جوان إحسان في بيان، إن “ماحصل […]

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