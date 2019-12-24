2019/12/24 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان محافظ بغداد تعطيل الدوام الرسمي فأن الدوائر المشمولة بعطلة غد الأربعاء هي : ١- محافظة بغداد والدوائر التابعة لها.٢-مديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى […]

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