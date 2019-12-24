الاستخبارات العسكرية تحبط مخطط خطير في العراق مدعوم خارجياً

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية ارهابية في وسط وجنوب العراق.

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