{فيسبوك}.. التطبيق الأكثر تنزيلًا خلال هذا العقد

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

احتلت شركة فيسبوك المراكز الاربعة الأولى من حيث أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تنزيلًا خلال هذا العقد، حيث تمتلك عملاقة التواصل الاجتماعي أربعة من أفضل عشرة تطبيقات تم تنزيلها، بما في ذلك واتساب وماسنجر وإنستاغرام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث App Annie.

وحل تطبيق سناب شات في المركز الخامس من حيث أكثر التطبيقات تنزيلًا خلال هذا العقد، والذي قيل إنه رفض عرض شراء بقيمة 3 مليارات دولار من فيسبوك في العام 2013.

وتنوعت التطبيقات الأخرى المتواجدة في المراكز العشرة الأولى بين سكايب وتيك توك ويوتيوب وتويتر و UC Browser، وقالت App Annie: تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي هي المفضلة للمستهلكين، وتمثل 7 من أفضل 10 تطبيقات من حيث عدد التنزيلات هذا العقد.

وأنشأت شركة الأبحاث قائمة منفصلة لتصنيف التطبيقات من حيث إنفاق المستهلكين أكبر قدر من المال عليها، وجاء تطبيق نيتفليكس في المرتبة الأولى، بينما حل تطبيق Tinder في المرتبة من حيث الإنفاق، ويبيع Tinder اشتراكات من الفئة المتميزة للمستخدمين تبدأ من سعر 9.99 دولار شهريًا.

وتضمنت تطبيقات الإنفاق الرئيسة الأخرى في الولايات المتحدة سبوتيفاي Pandora و HBO Now.

وفي حين احتلت ألعاب الهواتف المحمولة، مثل Candy Crush و Pokemon Go، العناوين الرئيسة للأخبار خلال الفترة الماضية، لكن لم تستطع أي منهما منافسة Subway Surfers، التي حصلت على لقب اللعبة الأكثر تنزيلًا خلال العقد.

ووفقًا لشركة الأبحاث، فإنَّ الكثير من النجاح غير المتوقع للعبة جاء من شعبيتها في الهند، حيث حصلت على 15 في المئة من عمليات التنزيل من هناك.

وكانت اللعبة التي أنفق عليها المستهلكون أكبر قدر من المال هي Clash of Clans، وهي لعبة ستراتيجية شائعة على الإنترنت تم إصدارها لأول مرة في العام 2012، وتستخدم Clash of Clans أربعة أنواع منفصلة من العملات داخل اللعبة لتسريع تقدم المستخدم، ويمكن شراء كل منها باستخدام الأموال الفعلية.

يذكر أن الأجهزة المحمولة كانت في قلب التغييرات السلوكية والثقافية في السنوات العشرة الماضية، وهذه التطبيقات والألعاب تعكس ذلك.

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