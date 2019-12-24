الحقائب الكبيرة والأطفال

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع بداية العام الدراسي الجديد وجدنا ان من واجبنا التنويه الى ظاهرة طالما تابعها الكثيرون في الاعوام الماضية, حيث يجبر او يكلف المعلم التلميذ الصغير في الصف الاول الابتدائي بملء حقيبته بالكتب والدفاتر وذلك من خلال جلب كل الكتب والقرطاسية الموجودة لديه فيضطر الطالب لتلبية الاوامر وحمل حقيبته

الثقيلة .

ما يؤدي الى اضرار في الفقرات والمفاصل وقد تكبر تلك الاضرار في الكبر بعد مرور العمر .



ان ما تحتويه الحقيبة سيكون خليطا من المناهج المختلفة في الوقت الذي كان يتوجب فيه الالتزام بالمنهج اليومي الذي يحدده الجدول الاسبوعي الذي يجب ان يتحدد عليه

التلميذ.

ان كل يوم من الايام له جدول مدرسي يتناسب تماما مع المنهج الذي ينبغي دراسته في ذلك اليوم وهذا يعني التخفيف عن كاهل الطالب لحمل الكتب بالكامل وجلب المطلوب منه وبهذا تصبح الحقيبة سهلة الحمل على الطالب

الصغير.

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