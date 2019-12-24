أهالي المناطق الزراعيَّة يقترحون توفير الخدمات لهم مقابل مبالغ مقبولة

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت ( الباب المفتوح) رسالة من مجموعة من المواطنين من اصحاب الدور المبنية في أراض زراعية, يقترحون فيها على وزارة الاعمار والاسكان المساعدة بتوفير الخدمات لمناطقهم لقاء

أجور مقبولة .

وذكر اصحاب الرسالة , انهم يناشدون الوزارة المشار اليها بالعمل على جعل آلياتهم بمتناولهم , مقابل اجور مقبولة, بدلا من لجوء المواطن الساكن في احياء زراعية الى المقاولين , بغية اكساء احيائهم بمادة (الاسفلت) او تأسيس شبكات للصرف الصحي مقابل مبالغ مالية كبيرة , منوها بأن الوزارة التابعة للدولة هي

اولى بهذه الاموال , وبهذا سنضرب عصفورين بحجر واحد , من ناحية انها ستوفر العديد من فرص العمل للشباب العاطل , ومن ناحية أخرى

ستجني اموالا طائلة ستعود بالنفع على الدولة والمواطن في

أن واحد .



واشاروا الى ان هناك الكثير من الاحياء المشيدة حديثا في مناطق زراعية , تعاني من نقص الخدمات, لكونها غير مشمولة بخطة الدولة الخدمية باعتبار انها ليست سكنية , الامر الذي يجعل الاهالي مضطرين باللجوء الى شركات المقاولين لتوفير الخدمات الضرورية لهم .من هنا يرون انه من الافضل لو وافقت وزارة الاعمار على هذا المقترح واستثمار آلياتها بشكل فعال , كي توفر فرص عمل كثيرة وبالوقت نفسه ستتوفر خدمات وبنى تحتية للمواطنين

وباسعار مقبولة .

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