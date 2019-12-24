انقاذ مصاب وانتشال جثتين نتيجة حادث سير في خانقين

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن انقاذ مصاب وانتشال جثتين نتيجة حادث سير في قضاء خانقين.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تمكنت فرق انقاذ مركز دفاع مدني خانقين من انتشال جثتين وانقاذ مصاب بحادث انقلاب عجلة على طريق خانقين – جلولاء".

واضافت "تمت عملية الإنقاذ باستخدام أجهزة القطع و الفصل".

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