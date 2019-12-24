مقتل منتسب واصابة اثنين بهجوم داعشي على حقول خباز النفطي في كركوك

2019/12/24 | 22:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل منتسب واصابة اثنين اخرين بهجوم عناصر داعش على حقول خباز النفطي في كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "هناك تعرضاً من قبل عناصر داعش على حقول خباز النفطي في كركوك اسفر عن استشهاد منتسب من شرطة الطاقة واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة".

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