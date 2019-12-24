استشهاد احد منتسبي شرطة الطاقة واصابة اثنين اخرين بهجوم ارهابي في كركوك

2019/12/24 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهد نيوز - كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استشهاد احد منتسبي شرطة الطاقة بهجوم ارهابي استهدف نقطة حماية بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية حصلت عليه

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