2019/12/24 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق خانقين- جلولاء.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة اشخاص بحادث سير في ناحية جلولاء بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة اشخاص بحادث سير في ناحية جلولاء بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).