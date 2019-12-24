2019/12/24 | 22:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة “فوربس” الشهيرة في نسختها الأخيرة تربع الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على عرش صدارة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية بثروة تقدر بـ915 مليون دولار أمريكي.وتفوق مايويذر جونيور على نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الملاكم الأمريكي قائمة أغنى الرياضيين بالعالم، بل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة أغنى 10 رياضين في العالم خلال الأعوام العشرة الأخيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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