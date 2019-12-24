توجيه السيد السيستاني في حال اقرار قانون الانتخابات

2019/12/24 | 22:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بيان المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني(دام ظله) والذي القي في كربلاء المقدسة يوم الجمعة الماضي: “واذا تمّ اقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية […]

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