السيد المسيح ونصيحته.. علاء البشير

2019/12/24 | 22:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور علاء البشير: بمناسبة عيد الميلاد المجيد.قبل ثلاثين عام ، عملت منحوتات من الطين المفخور عن السيد المسيح .انشر نموذج منها مع هذا المنشور .حينها رأيت السيد المسيح في المنام .قال : قف هنا حتى تراني .فوقفت .سألته ، هلا نصحتني يا سيدي .قال: اعمل لغيرك ، […]

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