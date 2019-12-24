2019/12/24 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل واصابة خمسة عسكريين بانفجار في صلاح الدين

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