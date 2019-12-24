مقتل واصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

2019/12/24 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوتين، اسفرتا عن مقتل واصابة 7 عناصر من الحشد الشعبي.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مجموعة من الحشد الشعبي اجرت عملية تمشيط في قرية كشاف ضمن ناحية الكوير".

وأضاف ان "عبوتين انفجرتا على مجموعة عناصر الحشد الشعبي، ما أسفرتا عن مقتل عنصرين، واصابة خمسة اخرين بجروح".

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