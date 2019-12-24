الساعدي يتحدث عن ’’معركة مقبلة’’ بعد اقرار قانون الانتخابات

2019/12/24 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، عن ’’معركة مقبلة’’ بعد اقرار قانون الانتخابات.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي، “نجاح اخر يسجل في معركة الاصلاح […]

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