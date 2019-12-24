مقتل منتسبين اثنين واصابة 3 بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2019/12/24 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل منتسبين اثنين واصابة 3 اخرين بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إن "عمل إرهابي وقع بانفجار عبوة ناسفة على أحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخميسن فرقة المشاة الرابعة عشرة في قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف، أن "الانفجار ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة آخرين وهم ضابط ومقاتلين اثنين".

بغداد اليوم ـ، كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل واصابة ثلاثة منتسبين بهجوم لتنظيم داعش في حقول خباز بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "احد منتسبي شرطة الطاقة من فوج حماية غاز الشمال قتل، وجرح إثن

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، عن القاء القبض على 5 متهمين بالتسبب بمشاجرة مسلحة في خورالزبير.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ورد اخبار بحصول مشاجرة مسلحة في منطقة خور الزبير، تم على الفور تشكيل ق

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء ( 24 كانون الأول، 2019) أن نمو ونشاط تنظيم داعش كان مرصودا قبل انطلاق التظاهرات بأشهر وذلك في معرض رده على تصريح لقائد جهاز مكافحة الارهاب في اقلي

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