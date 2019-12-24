استشهاد واصابة 5 مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في صلاح الدين

2019/12/24 | 22:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد واصيب خمسة مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في محافظة صلاح الدين.

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