اعتقال متهم حاول اغتصاب طالبة في الزبير

2019/12/24 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، عن اعتقال متهم حاول اغتصاب طالبة اثناء عودتها من المدرسة في قضاء الزبير .وذكر بيان صادر عن شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” طالبة تقدمت بشكوى على شخص حاول اغتصابها اثناء عودتها من المدرسة ، وان شرطة مركز المربد التابع […]

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