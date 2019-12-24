اصابة جندي بنيران قناص استهدف سيطرة أمنية جنوب غرب بعقوبة

2019/12/24 | 22:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي بنيران قناص ارهابي جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"جنديا في الجيش اصيب بجروح بنيران قناص استهدف نقطة امنية في منطقة المرادية جنوب غرب مدينة بعقوبة".

واضاف انه"تم نقل المصاب الى مستشفى وتشديد الاجراءات الامنية هناك".

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