2019/12/24 | 22:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي عبر تويتر مخاطباً بعض الأطراف السياسية : انتم اليوم بمواجهة الشعب المتسلح #بالوعي و #الإرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي عبر تويتر مخاطباً بعض الأطراف السياسية : انتم اليوم بمواجهة الشعب المتسلح #بالوعي و #الإرادة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي عبر تويتر مخاطباً بعض الأطراف السياسية : انتم اليوم بمواجهة الشعب المتسلح #بالوعي و #الإرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).