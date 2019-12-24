عراقُ الصِراعات.. قانونٌ للانتخابات واستماتةٌ على منصبٍ مُثقلٍ بالنكسات

2019/12/24 | 22:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريد إدوار بـ «الصلوات» ارتفعت أصوات نواب تحالف #سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر مع تصويت #مجلس_النواب العراقي بالأغلبية على قانون الانتخابات الجديد بعد أيامٍ من الخلافات المشتعلة بين […]

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