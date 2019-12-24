الخريبط: ما جرى في مجلس النواب اليوم نصر كبير

2019/12/24 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد النائب عن تحالف القوى، عبد الله الخريبط، اليوم الثلاثاء، ان" قانون الانتخابات يحتاج قبل اي شيء إلى الاحصاء".

وقال خريبط لـ"العهد، ان

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