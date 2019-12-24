2019/12/24 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نوز - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، اليوم الثلاثاء، ان "قانون الانتخابات بداية لمستقبل افضل".

وقال عواد لـ"العهد"، انه "لولا التظاهرات لما اقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عواد: الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصوت على قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عواد: الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصوت على قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).