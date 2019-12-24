توجيه عاجل من السديس بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين

2019/12/24 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتعديل وضع الموظفين المتعاقدين ومساواتهم مع الموظفين الرسميين في ساعات العمل والراحات.ويأتي ذلك حرصًا علي تكامل الفرص والمساواة بين الموظفين في ساعات العمل والراحات الأسبوعية لأداء الأعمال الموكلة وإنجازها مع مراعاة الدقة اللازمة وواجبات حسن العمل في حدود […]

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