اصابة جندي بنيران قناص غرب بعقوبة

2019/12/24 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن جنديا اصيب بنيران قناص غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "جنديا تعرض الى نيران قناص في سيطرة امنية بمنطقة المرادية جنوب غرب مدينة بعقوبة، ما ادى الى اصابته بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المهاجم".





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