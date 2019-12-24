2019/12/24 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان الكتله (س) التي حصلت على 54 مقعدا في انتخابات 2018، سيحصلون على أكثر من مائة مقعد برلماني بحسب قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب يحذر من ضياع العراق بسبب قانون الانتخابات الجديد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب يحذر من ضياع العراق بسبب قانون الانتخابات الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).