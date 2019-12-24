احد ممثلي فريق ولاية بطيخ يتعرض الى عملية اغتيال وسط العاصمة بغداد.

2019/12/24 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض احد ممثلي فريق ولاية بطيخ الى عملية اغتيال وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر : ان “الممثل اوس إبراهيم عضو كادر برنامج ولاية بطيخ، وشقيق […]

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