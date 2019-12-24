مقتل واصابة 8 عناصر أمنية بانفجارين في صلاح الدين وكركوك

2019/12/24 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة خمسة عسكريين بانفجار في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز ان "انفجاراً بعبوة ناسفة على احدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخمسين فرقة المشاة الرابعة عشر في قيادة عمليات صلاح الدين".

واضاف البيان ان "الانفجار اسفر عن مقتل مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة آخرين وهم ضابط ومقاتلين اثنين".

من جانب اخر، أصيب ٣ منتسبين من الحشد العشائري في ناحية الزاب بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك.

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