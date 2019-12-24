دعوة الفنانين العراقيين التشكيليين للمعرض السنوي خلال الشهر المقبل

2019/12/24 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين أعضائها العاملين للمشاركة في المعرض السنوي الشامل للفن التشكيلي الذي تقيمه الجمعية سنويا عند مطلع كل عام .

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