2019/12/24 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أسباب انسحاب الكتل الكردية من جلسة التصويت على المادتين الخلافيتين في قانون الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكردستاني يبين أسباب انسحابه من جلسة تصويت قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكردستاني يبين أسباب انسحابه من جلسة تصويت قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).