2019/12/24 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن والدفاع النيابية تعلن انتهاء ازمة ابي صيدا وتؤكد: بقاء الرد السريع بالناحية ضروري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن والدفاع النيابية تعلن انتهاء ازمة ابي صيدا وتؤكد: بقاء الرد السريع بالناحية ضروري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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