الامن والدفاع النيابية تعلن انتهاء ازمة ابي صيدا وتؤكد: بقاء الرد السريع بالناحية ضروري

2019/12/24 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، ...





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