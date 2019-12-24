2019/12/24 | 23:22 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يحتفلون داخل البرلمان بعد إقرار قانون الانتخابات 'فيديو') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يحتفلون داخل البرلمان بعد إقرار قانون الانتخابات 'فيديو') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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