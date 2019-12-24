مديرية تربية خبات تطالب مدراء المدارس بارسال قوائم المحاضرين

2019/12/24 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مديرية تربية خبات بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مدراء المدارس ارسال اسماء المدرسين المحاضرين الى المديرية.

وجاء في بيان للمديرية بشأن قوائم المحاضرين لشهر كانون الاول، اشارت فيه الى انها طالبت مدراء المدارس في حدود قضاء خبات الاسراع في ارسال قوائم اسماء الاساتذة المحاضرين لشهر 12 الى قسم التدقيق في المديرية.

واضاف البيان انها تلفت انظار مدراء المدارس الى ان اخر موعد لجلب القوائم سيكون يوم الاحد 5 كانون الثاني 2020 المقبل، ولم يشر البيان الى سبب هذا الطلب.

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