اثيوبيا تعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 70 بالمئة

2019/12/24 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، اليوم الثلاثاء، أن "حوالي 70٪ من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت،

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