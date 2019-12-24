جبار: الاشتراك في الدوري سيكون اختياري اذا استمرت التظاهرات

2019/12/24 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

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كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات علي جبار، اليوم الثلاثاء، بأن "هناك خيارين لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز".

وقال جبار خلال

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