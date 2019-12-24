“وزارة العمل” تطلق مستحقات راتب المعين المتفرغ المتراكم

2019/12/24 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزير العمل يعلن إطلاق مستحقات راتب المعين المتفرغ المتراكم في بغداد والمحافظات للأعوام (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨) تنفيـذاً لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اطلاق مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة للاعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ في بغداد والمحافظات للمشمولين وفق المادة 19/2 من قانون الهيئة رقم (38) لسنة […]

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