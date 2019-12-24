الدفاع المدني لواع: السيول في ميسان مسيطر عليها

2019/12/24 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أن السيول المقبلة في محافظة ميسان مسيطر عليها.

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