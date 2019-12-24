محافظ النجف يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء

2019/12/24 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء.

وقال الياسري...





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