اصابتان بحادث مروري جنوبي السليمانية

2019/12/24 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مرور قضاء دربندخان التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، ريزن برهان، اليوم الثلاثاء، ان حادثا مروريا على طريق دربندخان – وارماوة تسبب باصابة شخصين بجروح.

وقال برهان لوسائل اعلام كوردية محاية، انه بسبب تصادم سيارتي حمل على طريق دربندخان – وارماوة قرب نفق دربندخان، اصيب شخصان بجروح.

واشار برهان الى ان السيارتين اصيبتا باضرار بالغة، وان احداها كان تحمل شحنة من الارزاق الجافة والبيض ولحقت بها اضرار بالغة، اما السيارة الاخرى فكانت صهريجا لنقل النفط الاسود الذي انسكب على الشارع، ما خلق ازدحاماً مرورياً.

واضاف ان فرق المرور وصلت الى مكان الحادث وبدأت باجراء تسهيل مرور السيارات، وبدء التحقيق في حصول الحادث.

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