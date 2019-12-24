تعليمات لتفادي الغيرة لدى الأطفال عند قدوم مولود جديد

2019/12/24 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يرى المدرب في المجال الطبي والمهتم بالتعليم الطبي والتثقيف الصحي، الدكتور عبدالقادر الجهني، أنه ينبغي على جميع الأسر عند قدوم طفل جديد، اتباع تعليمات تحدُّ من القلق لدى الأطفال الأكبر سنّاً عند قدوم المولود.وتفصيلاً؛ قال “الجهني”: إن قدوم طفل جديد حدث سعيد للأسرة، ولكن قد يحدث نوع من القلق لدى الأطفال الأكبر […]

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